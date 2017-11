Muntari, sequestrato il SUV per rate non pagate: «Sono in difficoltà»

ROMA - Non un buon periodo per Sulley Muntari. L’ex centrocampista di Inter e Milan, oggi svincolato dopo la parentesi al Pescara, è stato fermato al confine con la Svizzera dalla polizia che gli ha sequestrato la jeep: il ghanese aveva preso l’auto a noleggio a inizio anno, ma non aveva pagato alcune rate. Muntari, un 6x6 da 544 cv per 'sfidare' Milano Secondo ‘Il Secolo XIX’ avrebbe inizialmente negato tutto, salvo poi ritornare sui propri passi e ammettere le proprie colpe: «Sto attraversando un momento di grande difficoltà, adesso proverò a sistemare tutto». Il mezzo? Si tratta di una Mercedes Amg G63 dal valore di oltre 150 mila euro.

