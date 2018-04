Austin: Marquez, dossi ci sono ancora

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Non è facile quando la pista è scivolosa, come è successo stamattina, ma ho avuto l'opportunità di fare qualche buon giro, visto che quelle condizioni sono uno dei miei punti di forza". Marc Marquez è stato il più veloce nella FP1 del Gran premio delle Americhe, ma anche lui ha dovuto fare i conti con l'asfalto sporco di Austin. "In ogni caso le condizioni sono migliorate a poco a poco durante la sessione, ma sfortunatamente i dossi sono ancora lì, forse peggiorati rispetto allo scorso anno" ha aggiunto il campione del mondo. "Questa è una pista impegnativa e fatico, specialmente nei cambi di direzione ed in frenata. Il dolore è quello che mi aspettavo, ma speravo di avere più forza. Spero non aumenti". Dani Pedrosa, da parte sua, fa i conti con la convalescenza dopo l'operazione al polso destro. "Lo stato dell'asfalto non aiuta, non c'è aderenza e la superficie è piuttosto polverosa. Il lavoro che hanno fatto non ha aiutato con i dossi ed ha ridotto il grip".