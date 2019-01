Napoli-Lazio 2-1

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il Napoli batte la Lazio 2-1 nel posticipo della 20/a giornata del campionato di serie A e in attesa di Juventus-Chievo in programma domani si porta a -6 dai bianconeri. Ancelotti deve reinventare l'undici titolare per le assenze per squalifica di Koulibaly, Allan e Insigne e l'infortunio di Hamsik. Spazio a Maksimovic, Malcuit, Diawara e in attacco Milik e Mertens supportati da Callejon. E' proprio lo spagnolo a portare il Napoli in vantaggio su assist di Mertens. Il raddoppio partenopeo un paio di minuti dopo porta la firma di Arek Milik a segno su punizione. Nella ripresa il Napoli cerca il gol del 3-0 ma trova un paio di legni mentre la Lazio riapre la partita con Immobile. Il finale è sofferto: i biancocelesti perdono Acerbi espulso per doppia ammonizione ma cercano comunque il pari. Il Napoli resiste e incassa tre punti pesanti.