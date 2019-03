On Air: Euro2020, spettacolo tra Olanda e Germania. Piace l'Italia di Mancini

ROMA - Emozioni a raffica alla Cruijff Arena di Amsterdam, dove l'Olanda recupera contro la Germania da 0-2 a 2-2 ma si arrende nel finale al gol di Schulz nella gara valida per il gruppo C di qualificazione a Euro 2020. Nell'altra gara del girone l'Irlanda del Nord batte 2-1 la Bielorussia e resta a punteggio pieno con 6 punti. Nel gruppo I il Belgio passa in trasferta a Cipro (2-0) risolvendo il match in meno di venti minuti con i gol di Hazard e Batshuayi. Con lo stesso punteggio la Polonia regola la Lettonia in casa.

SHARE TOP PER L'ITALIA - L'Italia giovane che convince in campo piace anche in tv: sono ottimi gli ascolti per Italia-Finlandia, prima partita di qualificazione a Euro 2020 che su Rai1 ha fatto registrare uno share del 32,07%, con 7 milioni e 370 mila telespettatori. Alti anche i dati dell'audience del pre e del post partita: share del 25,95%con 5 milioni e 703 mila spettatori per la diretta che ha preceduto la partita, e 15,86% con 2 milioni e 984 mila per la diretta tra studio e stadio dopo il fischio finale.

ATP MIAMI - Dopo le uscite di scena di Dominic Thiem e Kei Nishikori, rispettivamente numero 4 e 6 del ranking mondiale, regala qualche scossone anche l'esordio delle teste di serie nella metà inferiore del draw al Miami Open. Anche se a fatica Roger Federer, stacca il pass per il terzo turno. Buona la prima anche per Kevin Anderson, mentre cadono Marin Cilic e Karen Khachanov. Out l'azzurro Fabio Fognini sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.25 Atp, con un doppio 6-4.

WIERER PAZZESCA - Dorothea Wierer conquista della Coppa del mondo nel biathlon, la prima assoluta per l'Italia tra uomini e donne. Un risultato storico quello dell'altoatesina dagli occhi di ghiaccio che con il 12/o posto nella mass start di Oslo centra il prestigioso trofeo al termine di una stagione vissuta sempre da protagonista. Annata da incorniciare in cui ha conquistato l'oro mondiale della mass start, la coppa di specialità dell'inseguimento e la sfera di cristallo.

di Enrico Sarzanini\Edipress