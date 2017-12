Roma-Spal, il ds Vagnati: «Arbitraggio assurdo. Ci vogliono mandare in Serie B?»

ROMA - "Vorrei capire cosa dicono le immagini. Sembra che siamo in Serie A e ci siamo capitati per caso. Noi siamo qui e vogliamo rimanerci, vorrei che gli arbitri lo capissero". Il ds della Spal, Davide Vagnati, è infuriato al termine di Roma-Spal, partita finita 3-1, e ai microfoni di Mediaset Premium ha contestato gli episodi arbitrali: "Mi pare assurda una decisione del genere sull'espulsione di Felipe. Abbiamo la fortuna di avere il Var che è un grandissimo mezzo per evitare errori e questo non era un gol inevitabile, come dice il regolamento. Poi la seconda rete della Roma è in fuorigioco, perché non lo hanno fischiato e neppure controllato? I ragazzi in dieci sono stati eccezionali, ma così ci penalizzano. Noi ci vogliamo rimanere in Serie A. Se non ci restiamo perché sbagliamo noi ci sto, ma se ci mandano gli altri non ci sto".

ROMA-SPAL 3-1, IL TABELLINO

IL RIGORE E L'ESPULSIONE - Vagnati si è lamentato anche per il rigore non concesso alla Spal e per il fallo di Gonalons su Mora che poteva costare al centrocampista della Roma la seconda ammonizione: "Non ci devono togliere cose che ci spettano di diritto. Si sbaglia una, due, tre volte, alla quarta parla la società. Non siamo qui a pettinare le bambole. Il secondo fallo di Gonalons su Mora era una doppia ammonizione e un'espulsione. C'era anche un rigore per noi. Così è troppo. Vogliamo più attenzione".

TUTTO SULLA SERIE A