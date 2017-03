Calciomercato Fiorentina, scatta l'operazione Tello

FIRENZE - L'operazione riscatto entra nel vivo. Sì, perché la Fiorentina Cristian Tello vuole provare a tenerlo. C'è un diritto acquisito la scorsa estate e i viola stanno pensando di esercitarlo. Cinquecentomila euro sono già stati versati nelle casse del Barcellona come prestito oneroso per la stagione in corso, ma l'obiettivo è quello di versare anche i restanti 5,5 milioni, per un costo totale dell'operazione di 6 milioni. Certo, i blaugrana hanno la possibilità di esercitare un controriscatto fissato intorno ai 9 e le riflessioni maggiori, in queste ore, sono proprio per loro.



