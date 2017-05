Calciomercato, Bologna su Poli: trattativa aperta

BOLOGNA - Andrea Poli-Bologna: si può fare. La trattativa è partita, il centrocampista del Milan ha già dato il suo gradimento di massima. Il contratto in scadenza l’anno prossimo (2018) facilita le mosse del Bologna, che già si è attivato in tal senso. A Milano Poli ha finito il suo percorso professionale, già quest’anno era finito in fondo alla gerarchia dei centrocampisti, Montella lo considera solo un’alternativa. Può essere lui, nelle intenzioni del Bologna, l’uomo che andrà a sostituire Dzemaili in mezzo al campo. La duttilità del trevigiano - può giocare sia da mediano che da interno - è una risorsa. Questa sarà la settimana in cui il Bologna capirà fin dove potrà spingersi.

