Calciomercato Fiorentina, seguiti Grot, Eysseric e Karamoh

FIRENZE - Si lavora al nuovo tecnico, in casa Fiorentina: è ormai ad un passo l'arrivo di Stefano Pioli, che è atteso in città tra martedì e mercoledì prossimi. Per quanto riguarda il mercato in entrata, sono attesi ormai a breve giro di posta anche il serbo classe 1997 Nikola Milenkovic (difensore) e Vitor Hugo classe 1991, centrale brasiliano destinato a raccogliere l’eredità di Gonzalo Rodriguez.

CALCIOMERCATO

ALTRI MOVIMENTI - Per il futuro, la Fiorentina punta su Hagi: può diventare un titolare a tutti gli effetti. Continuano ad essere monitorati Grot (19 anni), attaccante del Nec, Karamoh (18) ala del Caen e Eysseric (25), trequartista del Nizza. Intanto, prosegue il dialogo tra Corvino e l’avvocato Bozzo per il prolungamento di Bernardeschi.

