Calciomercato Bologna, in arrivo tre colpi: Poli a un passo

BOLOGNA - Dopo De Maio (visite fatte, firma imminente), tocca a Falletti e Avenatti (3 milioni per tutti e due). Il Bologna fa un passo alla volta, ma sono tutti passi concreti verso la costruzione della rosa per la prossima stagione. In pole c'è anche Poli: i rossoblù hanno avuto l'ennesimo contatto col Milan per limare sui costi - circa un milione e mezzo - del centrocampista che va in scadenza a giugno 2018. Falletti sulla trequarti e Avenatti in attacco potrebbero arrivare già per il pre-ritiro in Sardegna agli ordini di Donadoni.

ALTRI MOVIMENTI - Intanto è in dirittura d'arrivo il passaggio di Oikonomou e Rizzo alla Spal. Il Crotone ha chiesto al Bologna di rinnovare il prestito di Crisetig, al giocatore la piazza è gradita ma si è preso del tempo per decidere: non mancano gli estimatori di questo ragazzo che in Calabria ha saputo rigenerarsi, dopo un'annata negativa a Bologna. Infine: dalla Spagna rimbalza la notizia che Cerci è pronto a rescindere il contratto con l'Atletico Madrid, per essere più libero di muoversi sul mercato.

