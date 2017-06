Calciomercato Fiorentina, Ilicic addio. Tello può restare

FIRENZE - Nonostante i dubbi sul futuro della Fiorentina e una proprietà che ha già comunicato di volersi fare da parte, Pantaleo Corvino continua il suo lavoro sul mercato. L'obiettivo dei viola è costruire una squadra cocktail di giovani importanti, prodotti del settore giovanile, il tutto miscelato con giocatori già con una storia alle spalle. Nessuno è sul mercato, ma resterà solo chi è orgoglioso di restare. Ilicic non è tra questi e infatti è molto vicino alla Sampdoria: l'offerta dei blucerchiati, che hanno ceduto Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona, pare sia di 2,5 milioni e manca almeno mezzo milione alla stretta di mano.

I MOVIMENTI - Kalinic è sulla strada di Milano, sponda rossonera, ma ci vorrà ancora tempo. Borja Valero? Idem, ma sul versante nerazzurro, anche se c'è ancora qualche possibilità di permanenza a Firenze. Per Bernardeschi la Fiorentina fa sapere che nessuno si è fatto avanti. Intanto si fa sempre più imminente il prestito di Kevin Diks, terzino olandese, al Feyenoord. In entrata la priorità sono gli esterni di attacco. Tre profili probabilmente per due colpi: conferme dirette e indirette vengono per Politano, Karamoh e Larsson. Ma ci sarebbero anche altri tre nomi. Non sarebbe escluso neppure il rilancio di Tello. Lo spagnolo è legato alla Fiorentina e pare che stia facendo di tutto per avere un'altra chances.

