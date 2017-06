Calciomercato Fiorentina, frenata per l'uscita di Kalinic

FIRENZE - Si complica la trattativa per Kalinic al Milan: il punto sono i soldi e le contropartite tecniche che abbasserebbero di molto la cifra che la Fiorentina vuole intascare. Le parti devono riparlare. Di certo c'è che il MIlan è la prima scelta di Kalinic, ma rimane la distanza tra la domanda della Fiorentina (30 milioni) e l'offerta dei rossoneri (20-22 milioni). Non cambia molto se il Milan aggiunge calciatori, visto che Lapadula non andava bene, Kucka era un obiettivo del passato e, al limite, potrebbe andare bene Bertolacci, ma vorrebbe dire che i milioni di base per la Fiorentina diventerebbero non più di 15-16. Così Corvino frena.

CALCIOMERCATO

ALTRE OPERAZIONI - Ilicic è un acquisto della Samp: ieri lo sprint decisivo, alla Fiorentina vanno 5 milioni più un bonus variabile fino a 1,8 milioni, firme e annuncio a breve. A questo punto si proverà a chiudere per Politano. Il Sassuolo punta a ricavare 10-11 milioni dalla sua cessione, mentre la Fiorentina intende rimanere sotto la soglia dei 10. Si cercherà un punto d'incontro. Da lunedì potrebbero arrivare novità su Bernardeschi e Borja Valero. Bernardeschi aveva indicato nella fine dell'Europeo Under il momento della risposta ai viola sul rinnovo. In caso di no, la Fiorentina attende un'offerta dalla Juve: 45 milioni o 40 più Rincon. Borja Valero: c'è il suo sì all'Inter che deve arrivare ai 9 milioni chiesti dal club.



