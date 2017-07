Calciomercato, Fiorentina-Eysseric: 4 milioni al Nizza

FIRENZE - Fatta la trattativa, adesso è il tempo degli ultimi passaggi formali da sbrigare per permettere a Valentin Eysseric, classe '92, esterno offensivo capace di muoversi sia a destra che a sinistra e, all'occorrenza, di agire con disinvoltura pure da trequartista, di volare in Italia. L'obiettivo è quello di farlo arrivare a Moena agli ordini di Pioli il prima possibile, per cercare di bruciare i tempi dell'ambientamento. L'accordo, complice anche il contratto col Nizza in scadenza tra un anno, è stato trovato per una cifra inferiore ai 4 milioni di euro compresi i bonus ed è anche per questo che nelle ultime due amichevoli giocate dal club francese il giocatore non è stato impiegato nemmeno per un minuto.

AI DETTAGLI - Restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali, ma la fine, stavolta, pare nota davvero. Tanto che gli stessi tifosi del Nizza, sul profilo Instagram del giocatore, continuano a pregarlo di non lasciare il club d'appartenenza, entusiasti della disinvoltura con cui calcia, di destro e di sinistro.

