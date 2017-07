Calciomercato Fiorentina, piste calde De Roon e Diallo

FIRENZE - Proseguono le trattative, per la Fiorentina: si aspetta di risolvere le ultime formalità per Valentin Eysseric, e si guarda alla Francia anche per altre operazioni. In casa Psg si guarda con particolare attenzione a Christopher Nkunku, 19 anni, francese di passaporto congolese. Ma non è l'unica idea allo studio dei viola. Piace pure Martin De Roon, 26 anni, di proprietà del Middlesbrough e con un passato in Italia all'Atalanta. Conosce già bene le dinamiche della Serie A e non è un fattore da sottovalutare. Non è escluso che possano essere in due gli arrivi, specie se dovessero arrivare offerte per Milan Badelj. Resta in stand by l'idea legata a Jesé Rodriguez, ala del Psg reduce da una stagione al Las Palmas: l'ostacolo al momento è sempre l'ingaggio.

DIALLO - Ancora in Francia, resta aperta la pista Abdou Diallo, difensore del Monaco. Il prezzo era improvvisamente salito, mentre adesso i monegaschi starebbero nuovamente tornando verso la cifra offerta inizialmente dai viola, intorno ai 4 milioni, per cui i canali si sono riaperti. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'affondo, anche perché il giocatore ha già dato consenso a un eventuale trasferimento.

