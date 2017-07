Calciomercato, Fiorentina-Eysseric: sì. Arriva anche Sturaro

FIRENZE - Scambio di documenti tra Fiorentina e Nizza: Valentin Eysseric è un nuovo giocatore viola, manca solo l’ufficialità che arriverà subito dopo le visite mediche di rito, ma l’esterno (all’occorrenza anche trequartista) che andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Tello, è una delle frecce a disposizione di Pioli. Ma non è tutto, perché l’obiettivo è quello di stringere per Stefano Sturaro della Juventus. Si sta lavorando in questa direzione, consapevoli della disponibilità del giocatore ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Si tratta di una operazione portata avanti parallelamente alla cessione di Bernardeschi e non come contropartita tecnica. In Francia, invece, l’idea che prevale è sempre quella che porta a Nkunku del Psg, anche se i bleus puntano ad un prestito secco.



