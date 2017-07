Calciomercato Fiorentina, scatta l'assalto a Zapata

FIRENZE - Ieri Corvino si è spostato a Milano: sta provando a chiudere le trattative e consegnare a Pioli altri cinque acquisti. Si tratta di Zapata, Paletta, Jesé, Politano e Nkunku. L'obiettivo per l’attacco è il colombiano del Napoli Duvan Zapata, di ritorno dal prestito biennale all’Udinese. Non semplice come obiettivo, come non lo è stato Simeone: oggi con Giuntoli del Napoli farà il punto della situazione. Si parte da 13-14 milioni sui quali si potranno aggiungere i bonus. In caso di complicazioni pure per Zapata, allora si punterà su Nestorovski. Tra le idee, è spuntato anche Mattia Destro, ma il Bologna lo considera incedibile.

CALCIOMERCATO



ALTRE OPERAZIONI - Corvino parlerà di Kalinic col Milan, aspetterà che l’Inter confermi definitivamente il pagamento della clausola rescissoria sul contratto di Vecino in due rate da 12 milioni da versare entro l’anno . Insomma, un inizio di settimana ricco di appuntamenti, numeri, colloqui e trattative.

