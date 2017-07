Calciomercato, la Fiorentina tratta Knezevic e Vilhena

FIRENZE - Un cervello tutto nuovo in mezzo al campo della Fiorentina, con Veretout chiamato a raccogliere l'eredità di Matias Vecino e Milan Badelj, il croato che per quanto corteggiato dalle sirene di mercato, fin qui, oltre al cambio di procuratore, non ha fatto emergere alcun malcontento. Più i rinforzi che dovranno arrivare, dai candidati giovani, come Nkunku del Psg e Knezevic della Dinamo Zagabria, fino ai sondaggi per Duncan del Sassuolo per cui potrebbero servire oltre 15 milioni fino a Tonny Vilhena del Feyenoord, già cercato in passato dalla Fiorentina per il quale servono almeno 9 milioni. Sì, perché non ci si potrà accontentare della "pianticelle": servono certezze capaci di tappare il vuoto lasciato dalle partenze. Pantaleo Corvino è al lavoro, pronto a consegnare un reparto quasi completamente rinnovato al suo allenatore.

