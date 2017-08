Calciomercato Fiorentina, Sneijder al Nizza libera Eysseric

FIRENZE - Finalmente Eysseric. Il Nizza ha individuato il suo sostituto: ieri Sneijder è arrivato in Francia (accolto in aeroporto da diverse decine di tifosi entusiasti) e oggi si sottoporrà alle visite mediche necessarie per la firma del contratto. Esattamente lo stesso percorso, per quanto al contrario, che seguirà Eysseric, il trequartista finito nel mirino della Fiorentina. Il giocatore, che fin qui ha giocato anche come esterno (destro e sinistro), è atteso nelle prossime ore in Italia per perfezionare l'accordo con il club viola: quattro anni con opzione per il quinto di contratto e una cifra ai francesi intorno ai 4 milioni bonus inclusi. L'accordo era arrivato da tempo, ma a bloccare l'operazione era stata la necessità di non privarsi di un elemento nevralgico a ridosso del terzo turno eliminatorio di Champions League. Eysseric, in questo avvio di stagione in Francia ha giocato sempre e sempre da titolare. Adesso toccherà all'olandese raccoglierne l'eredità: sarà lui, il 16 agosto, a scendere in campo al San Paolo, mentre finalmente Pioli potrà conoscere da vicino quello che nel suo scacchiere si andrà a schierare alle spalle dell'attaccante.

