Calciomercato Fiorentina, Tomovic piace all'Atalanta

FIRENZE - La Fiorentina monitorerà il mercato fino alla sua chiusura, valutando eventuali uscite solamente con offerte per Tomovic e Mati Fernandez, con il difensore serbo che piace - e non poco - all'Atalanta, anche se l'operazione non sarà facile con i tempi così ristretti. Pioli dal canto suo spera nel rinforzo in extremis. Ad esempio, c'è chi chiede un attaccante da aggiungere a Simeone e Babacar, ovviamente con caratteristiche differenti per consentire allo stesso Pioli di avere una scelta più ampia anche di schemi nel reparto offensivo. Da valutare anche un possibile arrivo nel ruolo di terzino sinistro, ma sembra chiusa la trattativa che riguardava Strinic del Napoli.

