FIRENZE - In attesa di capire il destino di Gil Dias, esterno portoghese in prestito oneroso biennale, gli occhi della Fiorentina sono caduti su Arber Zeneli, ala mancina classe ’95 svedese di nascita ma kosovaro di origini. Gioca in Olanda, nell’Heerenveen, con cui ha totalizzato nelle complessivamente 6 gol e 10 assist, ed ha un contratto in scadenza nel 2019. La Fiorentina è attenta.

