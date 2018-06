Calciomercato Fiorentina, idea Rafael per la porta

FIRENZE - Nodo portiere per la Fiorentina. Per quanto riguarda Skorupski bisogna trovare unanimità di consensi. La questione economica e i numerosi club interessati (non ultima la Sampdoria) non sono comunque i primi problemi da risolvere. Si parla anche di Rafael Cabral, brasiliano ma con passaporto portoghese. E’ svincolato, dunque arriverebbe a parametro zero. Dalla Slovenia voci insistenti su un interesse per Karlo Letica, classe ’91 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Su di lui attenzioni dei più grandi club internazionale, non ultimo il Real Madrid. Il sogno Meret sembra destinato a restare tale (per l'importanza della richiesta economica dell'Udinese), per cui si pensa a Scuffet, che col ritorno alla base di Meret rischia di restare ancora ai margini. Si pensa anche a Consigli, ma il Sassuolo non vende a bassi prezzi: però è anche vero che i rapporti tra Corvino e Angelozzi sono ottimi.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

TUTTO SULLA FIORENTINA