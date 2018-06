Calciomercato Fiorentina, Milenkovic resta: 40 milioni di no all'Atletico

FIRENZE - Trentacinque milioni di no. Addirittura quaranta. Offerti dall’Atletico Madrid prima ancora che Nikola Milenkovic facesse il suo debutto, più che positivo, al Mondiale di Russia. Pantaleo Corvino, che la scorsa estate pur di chiudere col Partizan Belgrado la doppia operazione per aggiudicarsi il difensore serbo e pure l’attaccante millennial Vlahovic ha portato avanti un estenuante braccio di ferro (6,5 i milioni investiti complessivamente), fa muro di fronte a tutto. Per potersi, eventualmente, solo sedere al tavolo per una riflessione servirà davvero un’offerta più che indecente, sicuramente maggiore di quella che è stata fin qui rispedita al mittente. L’Atletico Madrid lo ha seguito da vicino. Qualcuno, nella dirigenza dei Colchoneros, avrebbe persino fatto sapere di essere pronto a inserire nell’operazione una vecchia conoscenza viola, Stefan Savic, ceduto nell’agosto 2015. La Fiorentina, però, ha detto no. Nessun passo indietro, dunque, sulle intenzioni ribadite all’indomani della fine del campionato. L’obiettivo è ripartire dallo zoccolo duro della passata stagione.

