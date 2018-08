Calciomercato Bologna, Tonelli colpo last minute

BOLOGNA - Un difensore, l’ultimo pezzettino che manca a Pippo Inzaghi per essere al completo. Il diesse Riccardo Bigon e Marco Di Vaio, il club manager, lo stanno cercando. Ma la rosa di nomi è sempre più piccola, sempre più corta. Si spera sempre in Tonelli, prima scelta del tecnico rossoblù e uomo-garanzia per il reparto arretrato. C’è però un problema legato alla clausola: il club di De Laurentiis chiuderebbe con un obbligo di riscatto, il Bologna rilancia con il diritto di riscatto. E allora? Per ora non se ne fa nulla, si aspetta la fine del mercato. Certo l’affare Tonelli rischia di essere un buco nell’acqua. Su di lui ci sono molte squadre, tra cui il Chievo e il Cagliari. Per ora il Napoli aspetta, e questo potrebbe essere un vantaggio anche per il Bologna che a fine mercato punta ai saldi.