Serie A Empoli, Iachini: «Peccato, abbiamo concesso pochissimo»

ROMA - "Siamo venuti ad affrontare una squadra di qualità: si sono chiusi bene e abbiamo creato i presupposti per creare occasioni importanti". Così, a Sky, il tecnico dell'Empoli, Iachini, dopo la gara con la Roma: "Peccato, non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo preso gol sugli sviluppi di due palle inattive. Ai ragazzi non posso rimproverare quasi nulla, se non il fatto di non essere stati troppo incisivi nell'ultima giocata. Serviva più malizia, ad esempio nel gol preso. Per occasioni create siamo l'ottava squadra del campionato: però poi arriva un'ingenuità e prendiamo gol evitabili. Va fatta maggiore attenzione, così si rovinano le prestazioni. Nel primo tempo abbiamo sbagliato in fase di possesso palla: questo non ci ha permesso di sviluppare quello che avevamo preparato. Ho chiesto più pazienza nella ripresa: abbiamo fatto meglio. Forse avevamo timore, ci può stare ma potevamo far meglio. Il gol? Quando vai a rivederlo vuol dire che qualcosa c'è stato. A rivederlo mi sembra un po' involontario. E' andata così, dispiace, per quanto espresso avremmo meritato. Traore? Metterlo con Bennacer e Krunic avrebbe voluto dire prestare il fianco a loro. Traore ha 18 anni, adesso sta rifiatando: va anche aspettato, non possiamo pretendere da lui tutto".