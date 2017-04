Serie A Fiorentina, Salica: «Empoli, il derby lo vinciamo noi»

Il vice presidente viola: «Ci servono i tre punti per continuare a far bene. Il miglior acquisto di quest'anno? Il ritorno di Antognoni»

FIRENZE - Il pareggio contro la Sampdoria ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive della Fiorentina. La viola però non si è scoraggiata e vuole tornare subito a vincere già dalla sfida di sabato contro l'Empoli. "Speriamo che il derby ci porti i tre punti - ha dichiarato oggi il vice presidente Gino Salica - Mi dispiace per i cugini dell'Empoli ma noi abbiamo bisogno della vittoria".

IL RITORNO DI ANTOGNONI - Il dirigente è intervenuto a Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presentazione del libro 'La nostra storia', i cui proventi dalla vendita andranno in favore della fondazione benefica 'Tommasino Bacciotti'. "Noi quest'anno abbiamo fatto due cose molto importanti - ha aggiunto Salica - tra cui i festeggiamenti per i 90 anni del club. Poi abbiamo riportato finalmente Giancarlo Antognoni in società. Io credo che sia stato il nostro miglior acquisto quest'anno e lo dico non per piaggeria, ma perché lui ha portato dentro il club competenza, storia e umanità. Il confronto quotidiano che abbiamo con lui ci sta arricchendo e per noi è molto importante".

