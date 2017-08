Serie A, Fiorentina-Parma 0-0: Kalinic non gioca. C'è Berardi in tribuna

VIAREGGIO - L'ultima amichevole non sorride alla Fiorentina che impatta contro il Parma con il punteggio di 0-0 sul neutro di Viareggio. Lo fa sotto lo sguardo di Domenico Berardi, presente a sorpresa sulla tribuna dello Stadio dei Pini dopo il gol segnato ieri in Coppa Italia. L'attaccante del Sassuolo ha deciso di passare qui la prima giornata libera concessa da Bucchi.

FIORENTINA, 18 MILIONI PER SIMEONE

NIENTE GOL - Pioli, in campo, fa le prove generali anti-Inter lasciando Chiesa e Kalinic (fino alla fine) in panchina. Il figlio d'arte, infatti, è squalificato e dunque indisponibile per la prima giornata di campionato, mentre il croato sembra a un passo dal Milan. In avvio tridente con Zekhnini, Babacar e Eysseric, titolare anche Benassi nel centrocampo a tre. Nel primo tempo qualche fiammata e punteggio bloccato: una delle migliori occasioni è del Parma che mette in luce la velocità di Baraye. La Fiorentina cresce leggeremente nella ripresa: Eysseric impegna Nardi che blocca la sfera in due tempi. A metà ripresa dentro Chiesa che guadagna subito un corner e poi mette in difficoltà Corapi (ammonito per il fallo). Nelle ultime battute succede poco e nulla escludendo il doppio giallo per Lucarelli e Babacar.