Serie A Fiorentina, Saponara out: problemi al piede sinistro

FIRENZE - Riccardo Saponara è alle prese con nuovi problemi fisici. Il centrocampista della Fiorentina sta svolgendo un percorso di lavoro differenziato a causa di una metatarsalgia del piede sinistro insorta nei giorni scorsi. Il quadro clinico attualmente non gli consente di svolgere a pieno la regolare attività con il resto del gruppo. "Le condizioni - fa sapere il club toscano in una nota ufficiale - verranno rivalutate nei prossimi giorni. Si precisa inoltre che l'attuale quadro clinico non ha nessuna relazione con il precedente infortunio alla caviglia".

