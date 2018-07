La Fiorentina vince la Cup of Traditions

DUISBURG - La Fiorentina trionfa in Germania e si porta a casa la Cup of Traditions, quadrangolare che vedeva ai nastri di partenza l’Athletic Bilbao, i padroni di casa del Duisburg e il Fulham. I viola hanno vinto in semifinale contro il Duisburg e in finale contro il Fulham, entrambe le volte ai rigori. Doppio 0-0 nei doppi 45’. Protagonista il portiere Lafont che ha fatto la differenza dagli undici metri.

