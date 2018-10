Serie A Fiorentina, Benassi: «Vogliamo l'Europa»

FIRENZE - "Vogliamo far meglio dell'anno scorso qualificandoci per l'Europa. Bisogna lavorare tanto per migliorare giorno dopo giorno". Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha fatto così il punto in casa viola ai microfoni di Sky: "Mai vinto in trasferta? Abbiamo affrontato squadre forti. Con la Lazio si poteva far meglio sotto porta, ma comunque non possiamo pensare di tenere il livello di gol di inizio anno. Adesso pensiamo al Cagliari, poi al Torino: per me una partita speciale. Resta del rammarico per quello che abbiamo raccolto fuori casa, per le prestazioni avremmo meritato di più. Ma ormai le cose sono andate così: pensiamo a lavorare per fare bene in futuro. Campionato chiuso? La Juventus è partita fortissimo, ma la stagione è lunga ed è tutto ancora aperto".