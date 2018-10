Serie A Fiorentina, Dragowski: «Ho pensato di andare via»

VARSAVIA - "Volevo giocare e sapevo che a Firenze avrei avuto poche occasioni". Così Bartlomiej Dragowski al portale polacco Sport. Il portiere viola afferma: "Dopo le gare della passata stagione contro Lazio e Milan sono crollato. Adesso sto imparando ad avere pazienza. So che si può essere molto utili anche facendo il secondo portiere, tuttavia non immaginavo di stare così a lungo in panchina alla mia età. Per questo avevo pensato di andarmene. Quando giochi poco non hai grandi richieste, tuttavia mi avevano cercato dalla Spagna e dal Portogallo". L'estremo difensore prosegue "è arrivata una telefonata anche dalla Polonia, ma per adesso non volevo tornare. Sono rimasto alla Fiorentina e do tutto per la mia squadra aspettando l'occasione giusta. Sono comunque consapevole di essere il secondo di Lafont".