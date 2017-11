Serie A Sassuolo, Bucchi: «Gol regalati. C'è bisogno di tempo»

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo resta a secco di gol e punti. Bucchi commenta così la sconfitta contro il Milan: "Più che preoccupato sono amareggiato - spiega a Sky Sport - perché ci mettiamo sempre del nostro, in ogni gara facciamo dei regali incredibili. E' successo anche contro Udinese Napoli. Abbiamo avuto la chance per andare in vantaggio con Mazzitelli, poi siamo andati sotto su calcio d'angolo e una giocata di Suso ha chiuso la partita. I ragazzi mi seguono, mi hanno sempre seguito, ma le radici del mio predecessore sono solide e profonde. I cambiamenti hanno bisogno di tempo. Credo ci sia la voglia di mettere basi nuove, con uno spirito nuovo. Bisogna resettare tutto e ripartire. Esonero? Mi metto sempre in discussione, 8 punti in 12 giornate non sono il massimo. La società vede il lavoro quotidiano ed è apprezzato. I numeri però non accompagnano questo, lo so".

