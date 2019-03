Serie A Sassuolo, De Zerbi: «Orgoglioso della prestazione»

MILANO - "Sono orgoglioso di questa prestazione. Siamo una squadra giovane che in campo ha dato tutto". Così il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi a Sky dopo la gara con il Milan: "L'atteggiamento è stato quello giusto, con voglia di fare la partita. Ma è un atteggiamento che è facile avere a San Siro: bisogna averlo anche quando si va a Empoli. Abbiamo molti giovani, dobbiamo crescere ancora. Consigli espulso? Non parlo dell'arbitro, non l'ho mai fatto. Abbiamo sbagliato nella marcatura preventiva, Consigli ha letto male la traiettoria ma lui resta uno dei nostri segreti. Locatelli? Un centrocampista deve saper giocare in tutte le zone. Nasce come mezz’ala, non è una mia scoperta mia. Sentiva molto la partita, è da queste partite che si diventa uomini. Sono convinto che diventerà un giocatore importante. Boga? Ha un talento pazzesco. È un anarchico. Cerchiamo di fargli fare l'uno contro uno, ma sa fare anche l'uno contro due”.