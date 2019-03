Serie A Sassuolo, De Zerbi: «Avremmo meritato di battere il Napoli»

REGGIO EMILIA - Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Veniamo da due partite contro due grandi squadre, avremmo meritato di fare sei punti, invece torniamo a casa con uno solo. Fa rabbia poichè con qualche punto in più saremmo totalmente fuori dalla lotta salvezza. La squadra sta crescendo, però bisogna valutarla non contro Napoli, Milan e Juventus, bisogna farlo con squadre alla nostra portata: solo in quelle circostanze potremo dire di essere maturati”. Jeremie Boga è stato il migliore tra i neroverdi: "Tutto il Sassuolo è stato positivo, è una squadra che si diverte quando ha la palla. Stiamo però imparando a soffrire quando non abbiamo il pallone. La sofferenza è più psicologica però, non fisica. Boga è un calciatore forte, dobbiamo però metterlo nelle condizioni migliori per fare bene" conclude De Zerbi.

SASSUOLO-NAPOLI 1-1: NUMERI E STATISTICHE