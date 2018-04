Nadal, 11° trionfo a Montecarlo!

Lo spagnolo ha vinto per l'undicesima volta (record) il "Rolex Monte-Carlo Masters": battuto in finale Nishikori

MONTECARLO (MONACO) - Rafa Nadal si conferma il "signore della terra". Lo spagnolo ha vinto per l'undicesima volta (record) il "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro che si conclude questo pomeriggio sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

In finale il 31enne mancino di Maiorca, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto per 6-3 6-2, in un'ora e 33 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking mondiale, alla sua seconda partecipazione soltanto in terra monegasca.

Per 'Rafa' è il 76esimo trofeo Atp conquistato in 112 finali, il 54esimo titolo sul 'rosso' (ritoccato il record che gia' gli apparteneva), il 31esimo Masters 1000 (record) e si è garantito almeno un'altra settimana in vetta al ranking, respingendo il primo assalto al trono mondiale da parte di un Federer tranquillamente in vacanza (lo svizzero per il secondo anno di fila ha scelto di saltare per intero la stagione sulla terra). (in collaborazione con Italpress)

