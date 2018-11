Tennis, Atp Finals: Federer batte Thiem, austriaco eliminato

LONDRA - Dopo l'inatteso ko dell'esordio contro Nishikori, Roger Federer ha detto stasera di essere "ancora vivo" e pienamente in corsa nelle Atp Finals, in scena sul veloce indoor della "02 Arena" di Londra. Il tennista elvetico, attualmente numero tre del mondo, ha sconfitto Dominic Thiem, numero otto della classifica internazionale, col punteggio di 6-2, 6-3. Fuori quindi dalla corsa per l'accesso alle semifinali il tennista austriaco. Complicato per il resto la situazione di questo "Lleyton Hewitt" group. Per sapere chi avanzerà in semifinale bisognerà attendere giovedì: decisive saranno le sfide fra Thiem e Kei Nishikori e quella fra Kevin Anderson e Federer. Al momento il sudafricano vanta 2 vittorie; mentre lo svizzero e il giapponese hanno collezionato entrambi un successo e una sconfitta. (Ha collaborato Italpress)

