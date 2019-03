Volley: A2 Maschile, Girone Blu, Cantù batte Cuneo e sale al quarto posto

CANTU’ (COMO)- Sabato di Carnevale, e festa doppia per il Pool Libertas Cantù, che si impone 3-0 al Parini sulla BAM Acqua S. Benardo Cuneo, e per una notte è sola al quarto posto. Buona prova in attacco per i ragazzi di Coach Cominetti, con il 64% di squadra, solo 4 errori totali, e nessun attaccante al di sotto del 50%. Ottime soluzioni anche dai 9 metri con ben 9 ace (4 di Monguzzi e 3 di Santangelo) a mettere il sigillo sulla serata.

LA CRONACA DEL MATCH-

Coach Luciano Cominetti schiera Mirko Baratti in regia, con Andrea Santangelo opposto, Roberto Cominetti e Alessandro Preti schiacciatori, Dario Monguzzi e Gabriele Robbiati centrali, e libero Luca Butti. Coach Roberto Serniotti risponde con Emiliano Cortellazzi in regia, Caio opposto, Andrea Galaverna e Tiziano Mazzone in banda, Edoardo Picco e Francesco Dutto al centro, e Massimiliano Prandi libero.

A inizio match i canturini provano a scappare subito avanti (6-3), ma un ace di Cortellazzi riporta sotto i cuneesi (6-5). Il turno in battuta di Monguzzi, coronato da due ace e difese importanti, suggella il parziale di 6-0, che lancia il Pool Libertas sul 15-8. Santangelo non è da meno, e lascia la linea dei 9 metri quando il vantaggio è in doppia cifra (19-9). Per i padroni di casa si tratta solo di gestire il vantaggio, e Cominetti chiude in pipe alla prima occasione (25-15).

Preti è scatenato a inizio secondo set, e guida i suoi avanti 9-6, con Coach Serniotti a fermare il gioco. Al rientro in campo, però, i cuneesi tornano sotto aiutati da un errore dei canturini (9-8). La ricezione dei piemontesi soffre la battuta canturina, e i padroni di casa scappano di nuovo (15-10), ma tre errori consecutivi di Santangelo riportano sotto la BAM, e Coach Cominetti chiama time-out (15-13). Si lotta palla su palla, ma il Pool Libertas riesce a riprendere qualche lunghezza di vantaggio, con Coach Serniotti a fermare tutto (20-16). Picco e Caio riportano sotto la BAM (21-19), ma Preti e Robbiati rispondono (23-19). Chiude un attacco di seconda intenzione di Baratti (25-21).

A inizio terzo set è la BAM ad andare subito avanti, con Coach Cominetti a fermare il gioco (3-6). La parità arriva a quota 9 grazie a due errori dei cuneesi, ed è il turno di Coach Serniotti di chiamare time-out. Lentamente ma inesorabilmente il Pool Libertas riesce a prendere qualche lunghezza di vantaggio, e Coach Serniotti ferma di nuovo il gioco (16-13). Caio tiene i piemontesi attaccati nel punteggio, ma Santangelo risponde palla dopo palla. Il distacco tra le squadre rimane invariato fino al diagonale di Preti che chiude set e match (25-21).

I PROTAGONISTI-

Luciano Cominetti (Allenatore Pool Libertas)- « Oggi abbiamo giocato veramente bene. Abbiamo trovato molta forza dal servizio, grazie al quale nei primi due set abbiamo fatto dei break paurosi. Nel terzo set abbiamo perso un po’ di attenzione, tanto che i nostri avversari ci sono passati avanti. Una volta recuperato il giusto ritmo abbiamo fatto nostro anche questo set. Bravi, perché non era assolutamente una partita facile. Loro venivano da due vittorie pesanti, come quella contro Ortona, e fare nostra questa partita è stato importantissimo. Questi sono tre punti fondamentali in ottica quarto posto, perché non dobbiamo perdere nessun punto per strada, non avendo scontri diretti con le nostre concorrenti in classifica ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 3-0 (25-15, 25-21, 25-21)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Baratti 2, Cominetti 11, Monguzzi 9, Santangelo 20, Preti 15, Robbiati 4, Rudi (L), Butti (L). N.E. Suraci, Danielli, Alberini, Frattini, Pellegrinelli, Gasparini. All. Cominetti.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Cortellazzi 1, Galaverna 9, Dutto 3, Alexandre De Oliveira 13, Mazzone 9, Picco 4, Armando (L), Prandi (L), Menardo 1, Testa 0, Bolla 2, Alborghetti 0. N.E. Amouah, Chiapello. All. Serniotti.

ARBITRI: Papadopol, Scotti.

NOTE – Spettatori 302, durata set: 20′, 30′, 28′; tot: 78′.