Volley: A2 Maschile, 11a giornata fondamentale in entrambi i Gironi

ROMA- Il cerchio si stringe nell’undicesima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, in programma nel week end del 16 e 17 marzo. Nel Girone Bianco, con Mondovì già ai Play Off Promozione e Brescia ferma per il turno di riposo, prosegue la sfida a distanza tra Spoleto e Potenza Picena per il quarto posto. Gli umbri fanno visita a Lamezia, con un piede in A3, i marchigiani ospitano Livorno. La Roma Volley può salvarsi già contro Leverano. Nel Girone Blu, con Piacenza e Bergamo ai Play Off Promozione, per il terzo e quarto posto è tutto aperto. Il turno si apre sabato con due anticipi, mentre domenica Tuscania vuole punti salvezza con Catania, Ortona e Cantù cercano punti preziosi in Puglia per entrare nella zona degli spareggi per la massima serie.

GIRONE BIANCO-

Da ultima della classe, la Conad Lamezia spera in una sconfitta netta della Roma con Leverano, ma al tempo stesso deve imporsi 3-0 con la Monini Spoleto, vittoriosa all’andata. Gli umbri vogliono difendere il quarto posto. Padura Diaz è a 3 punti dai 3000 in Regular Season. Reduce dalla sconfitta al PalaBigi e matematicamente esclusa dal “quarto posto”, la Kemas Lamipel S. Croce, con Tamburo a 7 punti dai 4500, cerca il quarto successo su sei faccia a faccia con l’Aurispa Alessano, che ritrova da rivale Grassano e insegue il decimo posto dopo la beffa interna con Potenza Picena. Rigenerata dall’innesto di Kandakov e dai successi con Leverano e Livorno, la Geosat Geovertical Lagonegro, con Galabinov a 6 punti dai 1000, ospita la capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì, che ha vinto i 3 precedenti e ritrova da ex Maccabruni. Morelli a 19 attacchi vincenti dai 2500 in carriera, Borgogno a 12 punti dai 1500 in Regular Season. Dopo due vittorie da 3 e una mezza impresa a Brescia, la rifiorita Menghi Shoes Macerata targata Di Pinto vuole riscattare la sconfitta della andata con la Conad Reggio Emilia, che cerca i 3 punti per agganciare Brescia. Ippolito è a 4 attacchi vincenti dai 2000. La Roma Volley, nella centesima di Rossi in Regular Season, con Lasko a 2 punti dai 5000 in carriera e a 3 punti dai 4500 in Regular Season, potrebbe festeggiare l’accesso ai Play Off A2 in anticipo contro la BCC Leverano, che ha vinto all’andata e vuole migliorate il proprio piazzamento. La GoldenPlast Potenza Picena punta a recuperare Paoletti, Ferri e Cuti. I biancazzurri, che ritrovano da ex Maccarone e Zonca, distano 1 punto dal quarto posto. L’Acqua Fonteviva Apuana Livorno ha perso i 3 precedenti ed è fuori dalla lotta per il quarto posto ma venderà cara la pelle. A riposo la Centrale del Latte Sferc Brescia, seconda in classifica con 46 punti dopo la vittoria al tie break con Macerata, ma non ancora certa dei Play Off Promozione.

GIRONE BLU-

L’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma gioca senza pressioni a caccia del terzo successo in quattro incroci con la Videx Grottazzolina che, dopo il 3-0 contro Taviano, si presenta con Marchiani, nel 2011 al team federale. Sequeira è a 13 punti dai 1500 in Regular Season. La Tinet Gori Wines Prata di Pordenone insegue il decimo posto e vuole dimenticare lo stop a Bergamo, ma ospita la capolista Gas Sales Piacenza, che ha vinto all’andata e vuole rifarsi dopo la beffa con la Mater. Gli emiliani hanno spostato gli equilibri con l’ingaggio di Sabbi. Il bomber Fei, dirottato centrale, è a 9 attacchi dagli 8000 in carriera, Tondo a 9 punti dai 1500. La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania sogna il colpo interno per riscattare il match di andata con gli etnei e per abbandonare la coda della classifica. Il quarto posto appare una chimera per la Elios Messaggerie Catania, ma i siciliani vogliono vincere. Pizzichini è l’unico ex in campo. La Tipiesse Cisano Bergamasco è costretta a capitalizzare il fattore campo per muovere la classifica e sventare il potenziale sorpasso di Tuscania. Gli ospiti della Gioiella Gioia del Colle, vittoriosi all’andata e forti dei 3 punti raccolti con la Maury’s, devono insidiare il terzo posto e, al tempo stesso, difendere la quarta piazza. La Pag Taviano, con Bencz in forse ma a 4 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, cerca il punto della tranquillità contro la “bestia nera” Pool Libertas Cantù. I lombardi hanno vinto i 3 precedenti e nella gara n. 200 di Monguzzi, oltre ad aspettare i 25 punti che separano Santangelo dai 1500, sognano il sorpasso su Gioia e Ortona. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, con Alborghetti a una partita dalle 100 in Regular Season, è tallonata dalla Tinet e ha bisogno di punti, ma attende un cattivo cliente come l’Olimpia Bergamo, vincitrice all’andata e già ammessa ai Play Off Promozione. Centesima gara per Innocenti. Forte dei 2 punti presi a Piacenza, la Materdominivolley.it Castellana Grotte, con Battista a 1 gara dalle 100 in Regular Season, ospita la Sieco Service Ortona, che si è aggiudicata 5 delle 9 sfide e insegue il quarto posto. Un ex per parte: Fiore vanta trascorsi in Abruzzo, Sorrenti un biennio in Puglia. Dolfo è a 9 attacchi vincenti dai 1500.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE BIANCO-



Domenica 17 marzo 2019, ore 15.00

Conad Lamezia – Monini Spoleto Arbitri: Scarfò-Palumbo



Domenica 17 marzo 2019, ore 17.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Aurispa Alessano Arbitri: Armandola-Papadopol



Domenica 17 marzo 2019, ore 18.00

Geosat Geovertical Lagonegro – Synergy Arapi F.lli Mondovì Arbitri: De Simeis-Nicolazzo

Menghi Shoes Macerata – Conad Reggio Emilia Arbitri: Di Blasi-Rolla

Roma Volley – BCC Leverano Arbitri: Mattei-Proietti

GoldenPlast Potenza Picena – Acqua Fonteviva Apuana Livorno Arbitri:Talento-Oranelli

Riposa: Centrale del Latte Sferc Brescia

LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO-

Synergy Arapi F.lli Mondovì 54, Centrale del Latte Sferc Brescia 46, Conad Reggio Emilia 43, Monini Spoleto 40, GoldenPlast Potenza Picena 39, Geosat Geovertical Lagonegro 34, Kemas Lamipel Santa Croce 31, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 31, Menghi Shoes Macerata 29, BCC Leverano 20, Aurispa Alessano 19, Roma Volley 17, Conad Lamezia 8.

1 incontro in più: Centrale del Latte Sferc Brescia, Menghi Shoes Macerata, BCC Leverano.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE BLU-



Sabato 16 marzo 2019, ore 17.00

Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma – Videx Grottazzolina Arbitri: Pecoraro-Giorgianni



Sabato 16 marzo 2019, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Gas Sales Piacenza Arbitri: Capolongo-Lot



Domenica 17 marzo 2019, ore 16.00

Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Elios Messaggerie Catania Arbitri: Salvati-Zavater



Domenica 17 marzo 2019, ore 17.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – Gioiella Gioia del Colle Arbitri: Scotti-Simbari



Domenica 17 marzo 2019, ore 18.00

Pag Taviano – Pool Libertas Cantù Arbitri: Autuori-Colucci

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Olimpia Bergamo Arbitri: Usai-Braico

Domenica 17 marzo 2019, ore 19.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sieco Service Ortona Arbitri: Vecchione-De Sensi

LA CLASSIFICA DEL GIRONE BLU-

Gas Sales Piacenza 59, Olimpia Bergamo 54, Materdominivolley.it Castellana Grotte 44, Gioiella Gioia del Colle 43, Sieco Service Ortona 42, Pool Libertas Cantù 41, Videx Grottazzolina 39, Elios Messaggerie Catania 36, Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma 29, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 25, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 24, Pag Taviano 21, Tipiesse Cisano Bergamasco 14, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 12.