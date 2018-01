Volley: Coppa Italia, presentata la Final Four di Bari

BARI-Il lancio ufficiale del grande evento della prossima settimana è avvenuto questa mattina a Bari, presso la Stanza del Sindaco, dove ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione delle Del Monte® Finali Coppa Italia SuperLega e Serie A2, in programma al PalaFlorio di Bari il week end del 27 e 28 gennaio.

A nome del Sindaco Antonio Decaro, ha fatto gli onori di casa Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sport:

« Grazie alla Lega Pallavolo Serie A per aver scelto Bari e il PalaFlorio. Grazie anche alla Federazione, perché ha scelto Bari come sede di girone del Mondiale maschile. Se unite a tutto questo che abbiamo una squadra di casa in SuperLega al PalaFlorio, come la BCC Castellana Grotte, converrete che questo è davvero l’anno della pallavolo per noi. Lo sport è un grande attrattore, e i grandi eventi determinano turismo: la nostra città è felice di ospitare la Del Monte® Coppa Italia ».

Giuseppe Manfredi, Vice Presidente Nazionale della Fipav:

« Porto il saluto della Federazione, ma prima di tutto ringrazio il Comune che ci ospita, e la Lega che ha portato qui le Finali di Coppa Italia. Dopo la Del Monte® Supercoppa di Brindisi, che è stato un grande successo, per la Puglia la Finale di Coppa Italia arriva a celebrare un anno speciale, in una terra di pallavolo: se pensate che qualche giorno fa per un girone di qualificazione giovanile europeo abbiamo avuto 2000 spettatori a Martina Franca… Avremo i più grandi campioni qui, la prossima settimana, e per gli appassionati di volley sarà un momento importantissimo. Seguiteci, in questi giorni: perché la pallavolo non è solo radicata nel territorio ma è l’anima di tantissimi giovani ».

Emozionato anche il Presidente Regionale Fipav Puglia, Paolo Indiveri:

« È uno dei miei primi eventi da Presidente e sono fiero che sia l’evento più importante dopo lo Scudetto. La prevendita è andata a gonfie vele, la pallavolo vive una grande momento di salute in Puglia: siamo un movimento di qualità e quantità ».

Come tradizione, a chiudere gli interventi è stato Massimo Righi, Amministratore Delegato della Lega Pallavolo, che ha portato i saluti della Presidente Paola De Micheli: « Grazie al Comune di Bari e all’Assessore Petruzzelli: un vero appassionato di sport, cortese e competente. Siamo a Bari perché la Puglia è una delle regioni con più storia e con un rapporto elevato di tesserati maschi. Qui abbiamo quattro squadre in Serie A2 UnipolSai, una in SuperLega, ed è la regione più rappresentata in Serie A. Aggiungo che è bello che con la Del Monte® Coppa Italia ricordiamo anche un ex presidente FIPAV come Pietro Floriano Florio, giocando nel palasport a lui dedicato. Saremo di volano per i Mondiali, ne siamo contenti. E stiamo viaggiando verso il sold out, anche se, come sempre, potremmo avere biglietti in vendita domenica mattina a seconda dei risultati delle Semifinali. Vediamo grande entusiasmo ed è per questo che continuiamo a fare promozione. Venerdì 26 gennaio l’ITE Lenoci verrà visitato da Andrea “Lucky” Lucchetta che, insieme al nostro direttore artistico Marco Caronna animerà un incontro con gli studenti. In campo avremo il meglio che ogni appassionato possa desiderare: oltre alla sfida tra Roma e Bergamo per la Del Monte® Coppa Italia Serie A2, i tifosi potranno applaudire i Vice Campioni Mondiali in carica delle Cucine Lube Civitanova, i Vice Campioni d’Europa della Sir Safety Conad Perugia, la squadra più titolata Azimut Modena e una Società come la Diatec Trentino che ha scritto la storia del nostro sport in Italia e nel mondo negli ultimi anni. In nessuna Nazione si assiste a una Final Four di questo livello. Siamo riconosciuti come movimento leader e lieti di poter mostrare Bari tramite la RAI e le nostre TV estere collegate in tutto il mondo. Vorremmo essere all’altezza della tradizionale ospitalità pugliese, e per questo ci siamo affidati all’istituto alberghiero locale Consoli-Pinto per il catering. Concludo dicendo che si tratta del primo evento che la Lega fa a Bari in 30 anni, ma questa città merita altre grandi occasioni di sport ».

IL PROGRAMMA-

Final Four PalaFlorio - Bari

Sabato 27 gennaio 2018, ore 15.30

1a Semifinale

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Sabato 27 gennaio 2018, ore 18.00

2a Semifinale

Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia

Finali

PalaFlorio - Bari

Domenica 28 gennaio 2018, ore 14.00

Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2

Ceramica Scarabeo GCF Roma - Caloni Agnelli Bergamo

Domenica 28 gennaio 2018, ore 17.30

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega