Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
1 di 13

Inter-Genoa, la probabile formazione di Chivu

Ecco il possibile undici del tecnico nerazzurro per la sfida ai ragazzi di De Rossi

Per approfondire