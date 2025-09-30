Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
abbonati
Leggi il giornale
Naviga le sezioni
Segui le Dirette
Live
I nostri social
Facebook
Instagram
Twitter
Telegram
Continua ad esplorare
Contattaci
Faq
RSS
Mappa del Sito
La Redazione
Edizione Digitale
Abbonamenti
Faq
Cookie Policy
Privacy Policy
Condizioni generali
Note legali
Pubblicità
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Lazio
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Precedente
Successivo
1 di 13
Genoa-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Basic regge, Cancellieri al top
Castellanos con tanta cattiveria e tanti palloni giocati con intelligenza, Provedel compie tre parate pesantissime. (A cura di Fabrizio Patania)
Per approfondire
Genoa-Lazio, la probabile formazione di Sarri
Lazio in emergenza, Sarri cambia modulo: la probabile formazione per il Genoa