Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Napoli
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
Precedente
Successivo
1 di 13
Atalanta-Napoli, la probabile formazione di Conte
Ecco il possibile undici del tecnico azzurro in vista del match alla New Balance Arena
Pubblicato il
20 febbraio 2026, 10:09
Per approfondire
Serie A
Le pagelle di Napoli-Roma, tutti i voti: Malen essenziale, Alisson frizzante
Serie A
Napoli-Roma: le formazioni ufficiali di Conte e Gasperini
Napoli
Napoli-Roma, la possibile formazione di Conte
Napoli
Conte fuori dalla Coppa Italia, social scatenati: la reazione dei tifosi tra meme e ironie