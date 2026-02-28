Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Foto
Calcio
Serie A
Napoli
Napoli-Verona, la probabile formazione di Conte
I possibili undici titolari che il tecnico azzurro potrebbe schierare per la sfida con i gialloblù
Pubblicato il
28 febbraio 2026, 08:32
