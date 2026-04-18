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Pagelle Roma-Atalanta: Hermoso, un gol da centravanti vero. Malen trova Carnesecchi
Le valutazioni dei giallorossi al termine del match dell'Olimpico (a cura di Jacopo Aliprandi)
Pubblicato il
18 aprile 2026, 23:42
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