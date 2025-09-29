Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo

Lunedì 27 ottobre l'evento realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli. Un talk condotto dal direttore Ivan Zazzaroni che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano
Corriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo
2 min

Un anno di celebrazioni, un secolo di emozioni. L'entusiasmante viaggio del Centenario del Corriere dello Sport si concluderà a Napoli, lunedì 27 ottobre, con un evento straordinario ospitato nello splendido foyer del Teatro San Carlo e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli come parte del percorso di avvicinamento a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che celebra la vocazione sportiva e culturale della città.

Il format sarà quello di un talk, condotto dal direttore Ivan Zazzaroni, che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano: Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006, ultimo Pallone d'oro italiano e orgoglio di Napoli, Marco Tardelli, simbolo azzurro e firma indelebile della storia della Nazionale mondiale '82, Adriano Galliani, 40 anni di grande calcio e successi col Milan più vincente di sempre, Antonio Conte, l'allenatore del quarto scudetto ma soprattutto una figura centrale nella storia del calcio.

Una serata di racconti, ricordi e visioni, per rivivere insieme le pagine più emozionanti di un secolo di sport e giornalismo e guardare al futuro con la stessa energia e passione che ha accompagnato il quotidiano lungo il suo percorso. Con Napoli come cornice, città che più di ogni altra incarna il battito del calcio e la passione sportiva.

Un appuntamento speciale, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Napoli, per ringraziare i protagonisti, i lettori e tutti coloro che hanno scritto un meraviglioso romanzo di sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di 100 Anni