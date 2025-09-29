Corriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo

Un anno di celebrazioni, un secolo di emozioni. L'entusiasmante viaggio del Centenario del Corriere dello Sport si concluderà a Napoli, lunedì 27 ottobre, con un evento straordinario ospitato nello splendido foyer del Teatro San Carlo e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli come parte del percorso di avvicinamento a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che celebra la vocazione sportiva e culturale della città.



Il format sarà quello di un talk, condotto dal direttore Ivan Zazzaroni, che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano: Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006, ultimo Pallone d'oro italiano e orgoglio di Napoli, Marco Tardelli, simbolo azzurro e firma indelebile della storia della Nazionale mondiale '82, Adriano Galliani, 40 anni di grande calcio e successi col Milan più vincente di sempre, Antonio Conte, l'allenatore del quarto scudetto ma soprattutto una figura centrale nella storia del calcio.



Una serata di racconti, ricordi e visioni, per rivivere insieme le pagine più emozionanti di un secolo di sport e giornalismo e guardare al futuro con la stessa energia e passione che ha accompagnato il quotidiano lungo il suo percorso. Con Napoli come cornice, città che più di ogni altra incarna il battito del calcio e la passione sportiva.



Un appuntamento speciale, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Napoli, per ringraziare i protagonisti, i lettori e tutti coloro che hanno scritto un meraviglioso romanzo di sport.