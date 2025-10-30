Il Fenomeno del motocross

De Carli

A metà strada tra Padova e Patti, a Roma, ecco l’ultima speranza capace di trasformare la vicenda. Claudio De Carli, giovane e ambizioso manager già iridato con Chicco Chiodi, vide in quello scricciolo un futuro campione. Mai intuizione fu più azzeccata e nel corso di un inverno con la Yamaha YZ250 F il bruco divenne farfalla, trasformando la stagione 2004, la prima completa in MX2, in una formidabile rampa verso il primo Mondiale, nel 2005. Contro tutto e tutti, Cairoli corse verso un altro iride nel 2007, battendo Christophe Pourcel, il primo di una lunga serie di grandi avversari (Stefan Everts, James Stewart, Ryan Villopoto, Ken Roczen, Jeffrey Herlings, Tim Gajser, Jett Lawrence). Il 2008 avrebbe dovuto confermarlo in vetta al mondo quando un infortunio a un ginocchio frenò la sua corsa. Complicazioni serie rischiarono di fermarlo per sempre e soltanto l’intervento del dottor Claes e una volontà di ferro lo riportarono al cancelletto di partenza nel 2009 con una Yamaha 450. Al suo fianco sempre Jill, che lo ha accompagnato per tutta la carriera e che dal 2017 è sua moglie (dall’unione sono nati Chase Ben e Cody). Il terzo titolo lo incoronò come il più forte italiano di sempre, ma l’uscita della Yamaha dall’accordo con De Carli mise nuovamente la strada in salita. Nulla che potesse spaventare Antonio.