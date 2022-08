Alonso, le vacanze in Grecia a bordo di uno yacht di lusso

Fernando Alonso sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Grecia , allontanandosi da tutto il caos che è scaturito dopo aver annunciato di voler far parte dell'Aston Martin. Il pilota di F1 si sta rilassando su un nuovo yacht le cui immagini sono state condivise dal campione sui suoi account social. L'imbarcazione scelta dallo sportivo è elettrica e sostenibile . Ma tanta tecnologia ed innovazione ha un prezzo, ed anche molto caro.

Quanto costa lo yacht di Alonso

Stando a quanto si legge in rete, il valore dello yacht di lusso di Alonso si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di euro ed è prodotto da Sunreef Yachts, azienda che è specializzata in imbarcazioni sostenibili. In passato anche Nico Rosberg e Nadal optarono per questo tipo di barche. Il modello di barca scelto da Alonso è il Sunreef Power Eco Catamaran 80 che è stato personalizzato proprio per lui.