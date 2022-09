Marcell Jacobs sposa Nicole Daza: location da sogno sul Lago di Garda

Marcell Jacobs e Nicole Daza pronunceranno tra qualche ora il fatidico 'si'. Il 27enne campione olionico dei 100 metri e la compagna convoleranno a nozze in una location romantica, ovvero la Torre di San Marco di Gardone Riviera , celebre per essere stata acquistata negli anni '20 da Gabriele D'Annunzio. La coppia, che si è conosciuta nel 2018, ha due figlli, Antony e Megan.

Le curiosità sulle nozze

La celebre coppia ha scelto un menu di mare e stinco di maiale. L'abito da sposa pare invece sarà arricchito da ben quattro metri di strascico. L'atleta e la modella hanno deciso di passare la luna di miele tra Bali e le Maldive. Pare che il padre del campione non sarà presente. Lamont Jacobs è un militare texano che, a pochi mesi dalla nascita di Marcell, lasciò la madre.

Gli auguri social di Marcell Jacobs

Il 17 settembre non è solo la data delle nozze della coppia, ma anche il compleanno della Daza. Ed è per questo che Marcell ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dove a corredo di uno scatto dei due, si legge: "Tanti auguri alla parte migliore di me. Ti amo da morire e tra poco coroniamo il nostro sogno".