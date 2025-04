Luiss Business School, company visit al Corriere dello Sport 

Toccare con mano la storia di un quotidiano che ha appena festeggiato un secolo di attività e che si sta evolvendo in una vera media company e, al tempo stesso, rapportarsi con gli organizzatori dei grandi eventi: per circa 40 studenti del master in Corporate Event della Luiss Business School , quella di ieri mattina è stata molto di più di una semplice visita accademica. Il Corriere dello Sport ha aperto loro le porte della sua sede per un importante momento di formazione, grazie alla partecipazione di Matteo Pastore, Marta Rossi, Marco Caroli e Michele Busacca di Master Group Sport , la sport agency che opera al fianco di istituzioni sportive e aziende presenti sul territorio nazionale e internazionale nella realizzazione delle manifestazioni più importanti e nella gestione delle attività di sponsorizzazione a più livelli.

I casi studio

Dal successo dei Mondiali di scherma a quello delle finali di Coppa Italia di pallavolo femminile, fino al calcio, al boom del tennis e alla crescita del basket 3x3: tanti i casi di studio al centro della lezione, durata circa tre ore e divisa in più moduli, introdotta dal saluto del direttore generale del Corriere dello Sport, Ottavio Ottaviani, il quale ha ricordato l’impegno concreto e a 360 gradi dell’azienda in una fase storica di grandi rivoluzioni mediatiche. Lo sport, comunque, resta un settore in grande espansione che fa bene al Paese: ieri è stato ricordato che non è solo competizione in senso stretto, ma anche intrattenimento, motore economico legato al territorio, veicolo per il turismo e tanto altro ancora. Nei numeri del “Rapporto Sport” di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute emerge ad esempio una dimensione economica del settore pari a 24,7 miliardi di euro, in crescita del 12,6% su base annua e a velocità doppia rispetto all’economia (+6,8%), tale da concorre al Pil nazionale per l’1,38%.

Il master della Luiss Business School

Il master della Luiss Business School, diretto dal prof. Luca Pirolo, è ormai riconosciuto come un’eccellenza. Nelle sue lezioni, gli iscritti apprendono i valori fondamentali di un brand, approfondiscono le logiche e gli strumenti della comunicazione creativa, comprendono l’importanza di definire e attuare strategie di comunicazione imparando anche a gestire le risorse per il supporto di quest’ultime. Qui vengono formati profili professionali in grado di operare in più settori: dalla comunicazione aziendale al marketing digitale, fino agli eventi, all’export, alle strategie di distribuzione e vendita e alle pubbliche relazioni. Tra i ragazzi c’è anche chi, affascinato dalla narrazione sportiva, sogna di intraprendere una carriera giornalistica tra media tradizionali e digitali. Le strade del futuro indicano ai giovani un presente in cui già si intravedono delle opportunità da cogliere.