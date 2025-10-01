Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport e Panini Calciatori 25-26 Adrenalyn XL™, che offerta!

Un’iniziativa speciale che farà felici tifosi e collezionisti: il Corriere dello Sport regala emozioni da sfogliare e da collezionare
Corriere dello Sport e Panini Calciatori 25-26 Adrenalyn XL™, che offerta!
Il calcio non è soltanto una passione da vivere sugli spalti o davanti alla TV. È un mondo che si porta con sé, e che si colleziona. Proprio per questo il Corriere dello Sport-Stadio lancia una nuova iniziativa capace di unire due tradizioni amatissime: l’informazione sportiva e le figurine Panini.

Abbonati qui alla versione digitale del Corriere dello Sport per 3 mesi per ricevere direttamente a casa un box esclusivo da 24 bustine Panini Calciatori 25-26 Adrenalyn XL™, le carte che da anni appassionano collezionisti di tutte le età.
Un’offerta che permette di seguire ogni giorno le notizie, gli approfondimenti e i contenuti Plus+ sul sito e, allo stesso tempo, arricchire la propria collezione con le nuove bustine della stagione. Il tutto a soli 29,90 euro, con spedizione gratuita.
Ma attenzione: la promozione è valida solo fino a esaurimento scorte. Un’occasione unica per chi vuole vivere il calcio in tutte le sue forme: da leggere, da sfogliare e da collezionare.

Clicca qui, abbonati e porta il gioco a casa tua!

Tutte le news di Altre Notizie