Grande successo per la prima edizione del Premio Mario Sconcerti alla Camera dei Deputati

A vincere il primo premio è stato Tiziano Iammartino, 13 anni, con un toccante elaborato dedicato al tema della salute mentale, che ha profondamente commosso pubblico e giuria. L’evento si è aperto con un intenso momento di memoria affidato alle parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha tracciato un ritratto umano e professionale di Sconcerti, sottolineandone la passione, l’onestà intellettuale e la capacità di interpretare il calcio come racconto di vita.

A condurre il premio la giornalista Susanna Marcellini che con Mario creò la fortunata trasmissione Sconcerti Quotidiani.

La giuria, presieduta dal Pres della Lega Pro Matteo Marani, composta da pres Luigi Ferrajolo, Daniele Garbo (mediaset) Guido D’Ubaldo (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e di Roma), Fernando Orsi, Renato Miele Marco Piccari Luca Calamai, il prof Pino Capua Lorenza di Prima ( Sky) e la figlia Martina Sconcerti.

150 gli elaborati partecipanti da cui sono stati selezionati i sei giovani vincitori, premiati per talento, sensibilità e qualità della scrittura. Momento particolarmente toccante quello che ha visto protagonista la studentessa Serena Bianchino, che ha potuto realizzare il suo sogno di incontrare il Kickboxer e pugile italiano tre volte campione del titolo Cruiser e attuale Campione mondiale ISKA Mattia Faraone.

Importante anche l’intervento della calciatrice Alice Pignagnoli, che ha offerto una riflessione sul ruolo e le difficoltà delle atlete in Italia, ricordando la sua esperienza di sportiva e madre rimasta senza stipendio dopo la maternità. Numerosi i colleghi e gli amici che hanno voluto rendere omaggio a Mario Sconcerti.