I Laureus World Sports Awards tornano a Madrid: il 20 aprile la consegna degli Oscar dello Sport  

La scelta di Madrid come sede permanente per questo triennio non è casuale. La città si è trasformata in un vero e proprio hub multidisciplinare. Oltre ad essere la casa del Mutua Madrid Open e tappa storica della Vuelta di Spagna , la capitale si prepara a un 2026 senza precedenti. Il ritorno della Formula 1 a settembre, con un Gran Premio cittadino che mancava dal 1981, segna l'ingresso definitivo della città nel gotha dell'automobilismo moderno.

Le infrastrutture di Madrid rappresentano lo stato dell'arte dell'ingegneria sportiva:

- Santiago Bernabéu: Recentemente rinnovato, lo stadio del Real Madrid è oggi una struttura polifunzionale capace di ospitare eventi NFL e grandi concerti grazie al suo campo retrattile.

- Riyadh Air Metropolitano: L'avveniristica casa dell'Atlético Madrid, già designata per la finale di UEFA Champions League 2027 e candidata principale per la Coppa del Mondo FIFA 2030.

- Movistar Arena e Centri Natatori: Spazi che garantiscono alla città la capacità di gestire flussi internazionali per basket, nuoto e sport indoor di alto livello.

Il ruolo della Laureus World Sports Academy

A differenza di altri premi, i vincitori dei Laureus vengono scelti dalla giuria più esclusiva del mondo: la Laureus World Sports Academy. Composta da leggende viventi dello sport, questo collettivo ha il compito di votare i successi che hanno segnato l'anno 2025. Non si tratta solo di statistiche, ma di premiare l'ispirazione, la resilienza e l'impatto culturale che gli atleti hanno sulla società globale.

Sport for Good: l'eredità di Nelson Mandela

L'evento di Madrid non è solo una serata di gala. La fondazione Laureus Sport for Good lavora quotidianamente nei quartieri della capitale per trasformare la vita dei giovani a rischio. Il coinvolgimento di icone come Jude Bellingham, nominato ambasciatore dopo il suo trionfo come "Rivelazione dell'anno" nel 2024, ha dato nuovo impulso ai progetti locali.



Attraverso organizzazioni come Fútbol Más, sostenuta da Laureus, lo sport viene utilizzato come strumento educativo per insegnare il lavoro di squadra e il rispetto nelle zone più svantaggiate della regione, confermando il mantra di Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo".

Voci dalle istituzioni

Isabel Díaz Ayuso, Presidente della Comunità di Madrid, ha sottolineato l'importanza del binomio sport-economia: «Madrid offre oggi sicurezza, cultura e una passione viscerale. Nel 2026, tra il Gran Premio di F1 e i Laureus, dimostreremo che la nostra regione è il luogo dove i valori del sacrificio e del successo si incontrano.»

Il Sindaco José Luis Martínez-Almeida ha espresso profonda gratitudine: «Essere scelti per il terzo anno consecutivo è una conferma della nostra capacità organizzativa. Accogliamo l'élite mondiale a braccia aperte, pronti a offrire la cornice più prestigiosa possibile a questa celebrazione.»

Infine, Raul Gonzalez Blanco, bandiera del Real Madrid e membro dell'Academy, ha concluso: «Ospitare i Laureus nella mia città natale mi riempie di orgoglio. Questi premi celebrano non solo chi vince, ma chi usa il proprio successo per generare un cambiamento reale.»

Oggi Laureus Sport for Good è leader globale nel settore dello sport per lo sviluppo, coordinando oltre 300 programmi in più di 40 Paesi per combattere violenza, discriminazione e svantaggio sociale.